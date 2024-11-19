Федор Максимов
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Максим Максимов
Мать: Акулина Степанова
Бракосочетание
19.02.1742 ст.
Жена: Варвара Яковлева
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених из Заречье, невеста из Бессменино
Рождение ребёнка
1750
Сын: Андрей Федоров
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Алена (Елена) Федорова
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Смерть
Неизвестно