Федор Максимов 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Максимов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Максим Максимов

Мать: Акулина Степанова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.02.1742 ст.

Жена: Варвара Яковлева

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених из Заречье, невеста из Бессменино
Рождение ребёнка
1750

Сын: Андрей Федоров

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Алена (Елена) Федорова

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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