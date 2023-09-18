Жукова Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Рождение ребёнка
13.06.1903
Дочь: Агриппина Феофановна
Отец ребёнка: Жуков Феофан Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1906
Сын: Жуков (катихин) Михаил Феофанович
Отец ребёнка: Жуков Феофан Григорьевич
Дурасово, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шугурова Анастасия Феофановна
Отец ребёнка: Жуков Феофан Григорьевич
Смерть
Неизвестно