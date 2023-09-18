Жукова Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1903

Дочь: Агриппина Феофановна

Отец ребёнка: Жуков Феофан Григорьевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Отец ребёнка: Жуков Феофан Григорьевич

Дурасово, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шугурова Анастасия Феофановна

Отец ребёнка: Жуков Феофан Григорьевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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