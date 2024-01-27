Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Самарин Данил Павлович

Мать: Самарина Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Галкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Макарова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Катасонова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ляшова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Бучнева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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