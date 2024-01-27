Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Самарин Данил Павлович
Мать: Самарина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Галкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Макарова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Катасонова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ляшова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Бучнева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно