Желонкина -- Матрёна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Желонкина Агапия Николаевна
Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1897
Сын: Желонкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Желонкина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Желонкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.05.1905
Дочь: Желонкина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Желонкина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно