Желонкина -- Матрёна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желонкина -- Матрёна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желонкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Желонкина Агапия Николаевна

Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Желонкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Желонкина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Желонкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.05.1905

Дочь: Желонкина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Желонкина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Желонкин Николай Александрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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