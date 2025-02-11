Пульхерия Иванова До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Пульхерия Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Кондратьев1850 г.р.
Дети
Кузьма Степанов27.06.1872 г.р.
Ефросинья Степанова19.09.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Кондратьев

Рождение ребёнка
27.06.1872

Сын: Кузьма Степанов

Отец ребёнка: Степан Кондратьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.09.1874

Дочь: Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Степан Кондратьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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