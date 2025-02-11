Пульхерия Иванова
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Кондратьев1850 г.р.
Дети
Кузьма Степанов27.06.1872 г.р.
Ефросинья Степанова19.09.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Кондратьев
Рождение ребёнка
27.06.1872
Сын: Кузьма Степанов
Отец ребёнка: Степан Кондратьев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1874
Дочь: Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Степан Кондратьев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно