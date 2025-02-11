Лешин Иван Кондратьев 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Иван Кондратьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Кондратий Михайлов1798 г.р.
Мать
Лешина Наталья Кузьмина1793 г.р.
Супруги
Лешина Наталья Андреевна1852 г.р.
Дети
(Лешина) Матрёна Иванова05.11.1873 г.р.
(Лешина) Анна Ивановна04.08.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лешин Кондратий Михайлов

Мать: Лешина Наталья Кузьмина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

130

Бракосочетание
23.04.1872

Жена: Лешина Наталья Андреевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Отец Андрей Филипов

Рождение ребёнка
05.11.1873

Дочь: (Лешина) Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Лешина Наталья Андреевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: (Лешина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лешина Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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