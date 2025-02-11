Лешин Иван Кондратьев
мужской, родился 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Кондратий Михайлов1798 г.р.
МатьЛешина Наталья Кузьмина1793 г.р.
Супруги
Лешина Наталья Андреевна1852 г.р.
Дети
(Лешина) Матрёна Иванова05.11.1873 г.р.
(Лешина) Анна Ивановна04.08.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Лешин Кондратий Михайлов
Мать: Лешина Наталья Кузьмина
Место жительства
1858
Бракосочетание
23.04.1872
Жена: Лешина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1873
Дочь: (Лешина) Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Лешина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1889
Дочь: (Лешина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лешина Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно