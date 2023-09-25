Вокуева Филиппова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.2010
Дочь: Вокуева Алина Александровна
Отец ребёнка: Вокуев Александр Федорович
Рождение ребёнка
13.10.2014
Сын: Вокуев Савелий Александрович
Отец ребёнка: Вокуев Александр Федорович