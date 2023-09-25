Вокуева Филиппова Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева Филиппова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокуев Александр Федорович

Рождение ребёнка
26.12.2010

Дочь: Вокуева Алина Александровна

Отец ребёнка: Вокуев Александр Федорович

Рождение ребёнка
13.10.2014

Сын: Вокуев Савелий Александрович

Отец ребёнка: Вокуев Александр Федорович

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