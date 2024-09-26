Петр Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Леонтьев

Петр Леонтьев

Место рождения

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.06.1827 ст.

Дата смерти

13.02.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1827 ст.

Отец: Леонтий Григорьев

Мать: Фекла Иванова

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
крепостной помещика Кутузов
Бракосочетание
1845 ст.

Жена: Матрона Акиндинова (Кудинова)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1848 ст.

Сын: Колотилин Степан Петров

Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1850 ст.

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1853 ст.

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1859

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.02.1860 ст.
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.