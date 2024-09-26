Петр Леонтьев
Место рождения
Дата рождения06.06.1827 ст.
Дата смерти13.02.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1827 ст.
Отец: Леонтий Григорьев
Мать: Фекла Иванова
крепостной помещика Кутузов
Бракосочетание
1845 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1848 ст.
Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)
Рождение ребёнка
01.12.1850 ст.
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)
Рождение ребёнка
14.08.1853 ст.
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)
Рождение ребёнка
10.02.1859
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Матрона Акиндинова (Кудинова)
Смерть
13.02.1860 ст.
от простуды