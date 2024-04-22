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Матвей Васильев

Место рождения

Давлетьево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Василий Михайлов

Мать: Марфа

Давлетьево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чумаков Лукьян Матвеев

Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чумаков Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чумаков Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Чумаков Семён Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
Неизвестно
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