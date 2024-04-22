Матвей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Василий Михайлов
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Терентьева Евдокия Антонова / Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Матрёна Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
Неизвестно