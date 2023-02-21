Куталова Яна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куталова Яна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1975

Отец: не указан

Мать: Емельянова -Дудка Валентина

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