(Белозерова) Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белозерова) Ксения Андреева

Место рождения

деревня Означенная, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Филип Федоров

Рождение ребёнка
01.10.1823

Дочь: (Ермолаева) Иустина Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ермолаев Лаврентий Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.07.1828

Сын: Ермолаев Прохор Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.07.1829

Сын: Ермолаев Алфиноген

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.10.1830

Сын: Ермолаев Анемподист Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1844

Дочь: (Ермолаева) Евдокия Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Ермолаева) Авдотья Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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