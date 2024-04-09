(Белозерова) Ксения Андреева
Место рождениядеревня Означенная, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1823
Дочь: (Ермолаева) Иустина Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ермолаев Лаврентий Филипов
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
26.07.1828
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
13.07.1829
Сын: Ермолаев Алфиноген
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
28.10.1830
Сын: Ермолаев Анемподист Филипов
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
01.09.1844
Дочь: (Ермолаева) Евдокия Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Ермолаева) Авдотья Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Смерть
Неизвестно