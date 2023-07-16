Юринов Сидор Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти09.08.1878 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Юринов Анисим Титович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Юринова Зиновья Парфеновна
Рождение ребёнка
24.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Юринова Зиновья Парфеновна
Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.
Мать ребёнка: Юринова Зиновья Парфеновна
Смерть
09.08.1878 ст.