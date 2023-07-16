Юринов Сидор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринов Сидор Анисимович

Юринов Сидор Анисимович

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

09.08.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Юринов Анисим Титович

Мать: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Зиновья Парфеновна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Юринов Ефим Сидорович

Мать ребёнка: Юринова Зиновья Парфеновна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1871 ст.

Сын: Юринов Степан Сидорович

Мать ребёнка: Юринова Зиновья Парфеновна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.

Сын: Юринов Ефрем Сидорович

Мать ребёнка: Юринова Зиновья Парфеновна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.08.1878 ст.
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.