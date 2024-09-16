Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Никифор Григорьевич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Настасья Алексеевна
Смерть
Неизвестно