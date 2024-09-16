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Василий Никифорович

Место рождения

Кирманы, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Никифор Григорьевич

Мать: Дарья Ивановна

Кирманы, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Алексеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Настасья Алексеевна

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Настасья Алексеевна

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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