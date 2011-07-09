Мотасова (Раева) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотасова (Раева) Зинаида Ивановна

Мотасова (Раева) Зинаида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

09.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Раев Иван Васильевич

Мать: Раева Елена Васильевна

Всегда говорила, что день рождение 14.11.1926 года и ей перепутали даты в метрике.
Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Забудько Анна Петровна

Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович

Рождение ребёнка
18.04.1955

Дочь: Калмыкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович

Рождение ребёнка
11.03.1958

Дочь: Федерко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович

Рождение ребёнка
12.12.1962

Сын: Мотасов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотасов Петр Романович

Смерть
09.07.2011
Заосередные Сады, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close