Мотасова (Раева) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1926
Дата смерти09.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Отец: Раев Иван Васильевич
Мать: Раева Елена Васильевна
Всегда говорила, что день рождение 14.11.1926 года и ей перепутали даты в метрике.
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Забудько Анна Петровна
Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович
Рождение ребёнка
18.04.1955
Дочь: Калмыкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович
Рождение ребёнка
11.03.1958
Дочь: Федерко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович
Рождение ребёнка
12.12.1962
Отец ребёнка: Мотасов Петр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2011
Заосередные Сады, Павловский муниципальный район, Воронежская область