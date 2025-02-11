Сараева (Юртаева) Александра Ефимова Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараева (Юртаева) Александра Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1866, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Сараев Иван УаровОколо 1866 г.р.
Дети
Сараев Василий Иваноич25.02.1889 г.р.
Сараев Ефим Иванов18.12.1890 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.02.1888

Муж: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Сараев Василий Иваноич

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
18.12.1890

Сын: Сараев Ефим Иванов

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
25.10.1892

Сын: Сараев Дмитрий Уч Пмв Иванович

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
08.08.1894

Дочь: (Сараева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Сараев Артемон Иванович

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
28.07.1896

Дочь: (Сараева) Евдокия Уаровна

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сараева) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
23.07.1902

Дочь: (Сараева) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Сараев Павел Иванович

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сараев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.