Сараева (Юртаева) Александра Ефимова
женский, родилась Около 1866, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Сараев Иван УаровОколо 1866 г.р.
Дети
Сараев Василий Иваноич25.02.1889 г.р.
Сараев Ефим Иванов18.12.1890 г.р.Показать еще 8
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1888
Муж: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
25.02.1889
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
18.12.1890
Сын: Сараев Ефим Иванов
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
25.10.1892
Сын: Сараев Дмитрий Уч Пмв Иванович
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
08.08.1894
Дочь: (Сараева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
07.04.1896
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
28.07.1896
Дочь: (Сараева) Евдокия Уаровна
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сараева) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
23.07.1902
Дочь: (Сараева) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
24.06.1905
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сараев Иван Иванович
Отец ребёнка: Сараев Иван Уаров
Смерть
Неизвестно