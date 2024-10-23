Степаненко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Степаненко Михаил
Мать: Степаненко Анна Ивановна
Бракосочетание
27.10.1807 ст.
Восприемник
19.11.1807 ст.
Григорий Захарович Солтан
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кроха (Степаненко) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Степаненко (Велентей) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Степаненко Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Степаненко (Велентей) Евдокия Дмитриевна
Смерть
После 1843