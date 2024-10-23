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Степаненко Василий Михайлович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Степаненко Михаил

Мать: Степаненко Анна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
27.10.1807 ст.

Жена: Степаненко (Велентей) Евдокия Дмитриевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
19.11.1807 ст.
Покровское, Чернігівська область
Григорий Захарович Солтан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кроха (Степаненко) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Степаненко (Велентей) Евдокия Дмитриевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Степаненко Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Степаненко (Велентей) Евдокия Дмитриевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1843

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