Харченко \\ Леоненко Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1869 ст.
Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GL5?i=200&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.04.1871 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-1?i=361&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.09.1873 ст.
Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FF-H?i=568&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XC-3?i=735&cc=3511744
Восприемник
14.01.1877 ст.
Павел Никитич Симоненко
Восприемник
29.09.1879 ст.
Григорий Никитич Симоненко
Бракосочетание
04.06.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно