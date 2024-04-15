Харченко \\ Леоненко Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко \\ Леоненко Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1869 ст.

Сын: Харченко Илья Михайлович

Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GL5?i=200&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.04.1871 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-1?i=361&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.09.1873 ст.

Сын: Харченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FF-H?i=568&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Харченко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XC-3?i=735&cc=3511744
Восприемник
14.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Никитич Симоненко
Восприемник
29.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Никитич Симоненко
Бракосочетание
04.06.1880 ст.

Муж: Леоненко Илья Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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