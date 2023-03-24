Korhonen (Nissinen) Anna Eerikintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1816
Дата смерти16.02.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1816
Рождение ребёнка
20.09.1840
Дочь: (Korhonen) Anna Pekantytär
Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
04.02.1844
Дочь: (Korhonen) Tiina Pekantytär
Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Korhonen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
04.12.1853
Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
28.11.1855
Дочь: (Korhonen) Maija-Stiina Pekantytär
Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika
Смерть
16.02.1863