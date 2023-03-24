Korhonen (Nissinen) Anna Eerikintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Korhonen (Nissinen) Anna Eerikintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1816

Дата смерти

16.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1816

Отец: Nissinen Eerik Antinpoika

Мать: Nissinen (Koljonen) Kaisa Martintytär

Рождение ребёнка
20.09.1840

Дочь: (Korhonen) Anna Pekantytär

Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.02.1844

Дочь: (Korhonen) Tiina Pekantytär

Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1851

Муж: Korhonen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Korhonen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
04.12.1853

Сын: Korhonen Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
28.11.1855

Дочь: (Korhonen) Maija-Stiina Pekantytär

Отец ребёнка: Korhonen Pekka Pekanpoika

Смерть
16.02.1863

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