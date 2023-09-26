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Хрипин Ларион Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Хрипин Максим Васильевич

Мать: не указана

в ревизии 1858 (25.10.1858) указан возраст 41 год, на момент ревизии 1850 - 33 года
Место жительства
С 1827
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Хрипина Матрена Фомина

ВТОРОЙ брак Лариона Максимовича
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Хрипин Пимен Илларионович

Мать ребёнка: Хрипина Матрена Фомина

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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