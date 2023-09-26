Хрипин Ларион Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1817
Отец: Хрипин Максим Васильевич
в ревизии 1858 (25.10.1858) указан возраст 41 год, на момент ревизии 1850 - 33 года
Место жительства
С 1827
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1849
Жена: Хрипина Матрена Фомина
ВТОРОЙ брак Лариона Максимовича
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Хрипин Пимен Илларионович
Мать ребёнка: Хрипина Матрена Фомина
Смерть
Неизвестно