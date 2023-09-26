Хрипина Матрена Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипина Матрена Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

в ревизии 1858 (25.10.1858) указан возраст 35 лет
Бракосочетание
Около 1849

Муж: Хрипин Ларион Максимович

ВТОРОЙ брак Лариона Максимовича
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Хрипин Пимен Илларионович

Отец ребёнка: Хрипин Ларион Максимович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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