Хрипина Матрена Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
в ревизии 1858 (25.10.1858) указан возраст 35 лет
Бракосочетание
Около 1849
ВТОРОЙ брак Лариона Максимовича
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Хрипин Пимен Илларионович
Отец ребёнка: Хрипин Ларион Максимович
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно