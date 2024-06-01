Смирнова Ксенья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-32л
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович
ГАСО, 179-1-213-31об
Рождение ребёнка
1846
Сын: Смирнов Михайло Давыдович
Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович
ГАСО, 179-1-213-31об
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович
ГАСО, 179-1-213-31об
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Смирнова) Маремьяна Давыдовна
Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович
ГАСО, 179-1-213-32л
Смерть
Неизвестно