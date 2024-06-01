Смирнова Ксенья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Ксенья Васильевна

Смирнова Ксенья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Давыд Архипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-32л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Иван Давыдович

Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-31об
Рождение ребёнка
1846

Сын: Смирнов Михайло Давыдович

Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-31об
Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Мокей Давыдович

Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-31об
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Смирнова) Маремьяна Давыдовна

Отец ребёнка: Смирнов Давыд Архипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-32л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.