Назаренко (Хрипченко) Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1925
Дочь: Полторак (Назаренко) Анна Федосеевна
Отец ребёнка: Назаренко Федосей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно