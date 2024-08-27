Назаренко (Хрипченко) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко (Хрипченко) Фекла Андреевна

Назаренко (Хрипченко) Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Федосей Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.09.1925

Дочь: Полторак (Назаренко) Анна Федосеевна

Отец ребёнка: Назаренко Федосей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.