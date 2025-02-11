Земцова Фёкла Николаева
женский, родилась До 1851
умерла Неизвестно
Супруги
Земцов Платон Миронов1844 г.р.
Дети
(Земцова) Федора Платонова1873 г.р.
Земцов Пётр Платонов15.12.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Земцова) Федора Платонова
Отец ребёнка: Земцов Платон Миронов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1874
Сын: Земцов Пётр Платонов
Отец ребёнка: Земцов Платон Миронов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно