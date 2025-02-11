Земцова Фёкла Николаева До 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцова Фёкла Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1851

умерла Неизвестно

Супруги
Земцов Платон Миронов1844 г.р.
Дети
(Земцова) Федора Платонова1873 г.р.
Земцов Пётр Платонов15.12.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земцов Платон Миронов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Земцова) Федора Платонова

Отец ребёнка: Земцов Платон Миронов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.12.1874

Сын: Земцов Пётр Платонов

Отец ребёнка: Земцов Платон Миронов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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