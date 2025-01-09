(Пустовалова) Авдотья Автомоновна 04.08.1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Пустовалова) Авдотья Автомоновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 04.08.1810 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1816

Отец
Артем Тихонович Автомон / Артем ТихоновичОколо 1773 г.р.
Мать
Пустовалова АгафияОколо 1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1810 ст.

Отец: Артем Тихонович Автомон / Артем Тихонович

Мать: Пустовалова Агафия

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
04.08.1810 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1816

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