(Пустовалова) Авдотья Автомоновна
женский, родилась 04.08.1810 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1816
ОтецАртем Тихонович Автомон / Артем ТихоновичОколо 1773 г.р.
МатьПустовалова АгафияОколо 1776 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1810 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
04.08.1810 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1816