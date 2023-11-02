Осипова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1979

Отец: Осипов Василий Александрович

Мать: Бурнашова Галина Егоровна

Рождение ребёнка
24.09.2004

Сын: Харьков Андрей

Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
09.11.2008

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.2014

Сын: Степан

Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харьков Александр Андреевич

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