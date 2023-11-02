Осипова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1979
Рождение ребёнка
24.09.2004
Сын: Харьков Андрей
Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.2008
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.2014
Сын: Степан
Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Харьков Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно