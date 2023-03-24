Turunen (Kekkonen) Anna Taavetintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Turunen (Kekkonen) Anna Taavetintytär

Место рождения

Kvero:35, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

22.06.1892

Дата смерти

13.05.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
31.07.1892
Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Turunen Jalmari Petterinpoika

Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika

Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Turunen Kauko Petterinpoika

Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika

Рождение ребёнка
30.05.1927

Сын: Turunen Eino Petterinpoika

Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika

Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Turunen Martti Petterinpoika

Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika

Смерть
13.05.1945
Похороны
Неизвестно

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