Turunen (Kekkonen) Anna Taavetintytär
Место рожденияKvero:35, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения22.06.1892
Дата смерти13.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
31.07.1892
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Turunen Jalmari Petterinpoika
Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika
Рождение ребёнка
22.04.1922
Сын: Turunen Kauko Petterinpoika
Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika
Рождение ребёнка
30.05.1927
Сын: Turunen Eino Petterinpoika
Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Turunen Martti Petterinpoika
Отец ребёнка: Turunen Pekka Paavonpoika