Корзникова Матрона Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова Матрона Семёновна

Корзникова Матрона Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Галахтион (Галактион) Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1770

Сын: Корзников Василий Галактионович

Отец ребёнка: Корзников Галахтион (Галактион) Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фёкла Галактионовна

Отец ребёнка: Корзников Галахтион (Галактион) Иванович

д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.