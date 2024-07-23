Корзникова Матрона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1770
Сын: Корзников Василий Галактионович
Отец ребёнка: Корзников Галахтион (Галактион) Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фёкла Галактионовна
Отец ребёнка: Корзников Галахтион (Галактион) Иванович
д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно