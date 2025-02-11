Еделькин Михаил Кузьмин
мужской, родился 1843, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕделькин Кузьма Наумов1821 г.р.
МатьЕделькина Татьяна Маркеллова1821 г.р.
Супруги
Еделькина Степанида ФёдороваДо 1855 г.р.
Дети
Еделькин Андрей Михайлов27.06.1873 г.р.
Еделькин Филипп Михайлов27.06.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
27.06.1873
Мать ребёнка: Еделькина Степанида Фёдорова
Рождение ребёнка
27.06.1873
Мать ребёнка: Еделькина Степанида Фёдорова
Смерть
Неизвестно