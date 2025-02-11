Еделькин Михаил Кузьмин 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Еделькин Михаил Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Еделькин Кузьма Наумов1821 г.р.
Мать
Еделькина Татьяна Маркеллова1821 г.р.
Супруги
Еделькина Степанида ФёдороваДо 1855 г.р.
Дети
Еделькин Андрей Михайлов27.06.1873 г.р.
Еделькин Филипп Михайлов27.06.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Еделькин Кузьма Наумов

Мать: Еделькина Татьяна Маркеллова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еделькина Степанида Фёдорова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

128

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

107

Рождение ребёнка
27.06.1873

Сын: Еделькин Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Еделькина Степанида Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.06.1873

Сын: Еделькин Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Еделькина Степанида Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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