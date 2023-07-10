Крылова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Сын: Крылов Павел Степанович

Отец ребёнка: Крылов Степан Иванович

Комсомольский р-он Ивановской обл., Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрося Степановна

Отец ребёнка: Крылов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Крылов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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