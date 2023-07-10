Крылова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Крылов Степан Иванович
Комсомольский р-он Ивановской обл., Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрося Степановна
Отец ребёнка: Крылов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Крылов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно