Крылов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Сын: Крылов Павел Степанович

Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна

Комсомольский р-он Ивановской обл., Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрося Степановна

Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна