Крылов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна
Комсомольский р-он Ивановской обл., Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрося Степановна
Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна