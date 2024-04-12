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Некрасов Илья Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

25.02.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Некрасов Егор Васильев

Мать: Прасковья Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1802

Жена: Некрасова Пелагея Миронова

Рождение ребёнка
20.03.1803

Сын: Некрасов Иван Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1804

Сын: Некрасов Иван Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1805

Дочь: Ефимия Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1807

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1809

Дочь: Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1811

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.02.1813
Причина смерти: горячкою
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