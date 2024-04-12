Некрасов Илья Егорович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти25.02.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Некрасов Егор Васильев
Мать: Прасковья Кирилова
Бракосочетание
12.02.1802
Рождение ребёнка
20.03.1803
Сын: Некрасов Иван Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
27.05.1804
Сын: Некрасов Иван Ильин
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
04.07.1805
Дочь: Ефимия Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
14.11.1807
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
06.06.1809
Дочь: Акилина Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
27.06.1811
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1813
Причина смерти: горячкою