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Делиев Владимир Анастасович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Делиев Анастасий Максимович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Параскева Григорьевна

Бракосочетание
1938

Жена: Делиева Параскева Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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