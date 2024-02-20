Делиева (Чапни) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Чапни) Параскева Григорьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1918

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чапни Григорий Иванович

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Владимир Анастасович

Бракосочетание
1938

Муж: Делиев Владимир Анастасович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Владимир Анастасович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Владимир Анастасович

Смерть
1981
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