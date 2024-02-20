Делиева (Чапни) Параскева Григорьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1918
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Чапни Григорий Иванович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1938
Бракосочетание
1938
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Смерть
1981