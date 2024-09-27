Малинин Игнатий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Игнатий Иванович

Малинин Игнатий Иванович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Малинин Иван Галактионович

Мать: Малинина Акулина Мартемьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Малинин Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Орехова (Малинина) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Малинина) Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Малинин Сидор Игнатьевич

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1782

Сын: Малинин Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Малинин Игнатий Игнатьевич

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1784

Дочь: (Малинина) Марья Игнатьевна

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Малинин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Малинина) Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.