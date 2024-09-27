Малинин Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Орехова (Малинина) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Малинина) Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1782
Сын: Малинин Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Малинин Игнатий Игнатьевич
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1784
Дочь: (Малинина) Марья Игнатьевна
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Малинина) Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Малинина Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно