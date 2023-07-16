Кузьминов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьминова Виктория
Рождение ребёнка
20.07.2020
Дочь: Кузьминова Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Кузьминова Виктория
Рождение ребёнка
12.06.2022
Сын: Кузьминов Макар Александрович
Мать ребёнка: Кузьминова Виктория