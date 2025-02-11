Борисов Фома Варламович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисов Фома Варламович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер 03.10.1892, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Отец
Борисов Варлам1819 г.р.
Дети
Игнатова Феодосия Фоминична Борисова1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Борисов Варлам

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
08.02.1867

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Игнатова Феодосия Фоминична Борисова

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
03.10.1892
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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