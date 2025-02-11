Борисов Фома Варламович
мужской, родился 1846, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер 03.10.1892, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
ОтецБорисов Варлам1819 г.р.
Дети
Игнатова Феодосия Фоминична Борисова1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Борисов Варлам
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1867
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Игнатова Феодосия Фоминична Борисова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.10.1892