Анна 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1784

умерла Неизвестно

Супруги
Михайла Павлов1783 г.р.
Дети
Акулина Михайлова1804 г.р.
Аксинья Михайлова1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Павлов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Павлов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Павлов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Павлов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Смерть
Неизвестно

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