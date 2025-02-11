Анна
женский, родилась 1784
умерла Неизвестно
Супруги
Михайла Павлов1783 г.р.
Дети
Акулина Михайлова1804 г.р.
Аксинья Михайлова1806 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Павлов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Павлов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Павлов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Павлов
Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно