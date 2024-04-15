Полещук Елисей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
25.05.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Евфросиния Андреевна (Усольцева) Усольцева
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно