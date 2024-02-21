Ружников Никифор Ивойлович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти02.06.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ружников Ивойло Фотиевич
Мать: Ружникова Мавра
Дочь: Быкова (Ружникова) Марья Нкикфоровна
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Дочь: Ружникова Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Дочь: Ружникова Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Дочь: Ружникова Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Сын: Ружников Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Сын: Ружников Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Сын: Ружников Михайло Никифорович
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Сын: Ружников Иван Никифорович
Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна
Сын: Ружников Елисей Никифорович
Мать ребёнка: не указана