Ружников Никифор Ивойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРужников Никифор Ивойлович

Ружников Никифор Ивойлович

Место рождения

Березник, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

02.06.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ружников Ивойло Фотиевич

Мать: Ружникова Мавра

Березник, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова (Ружникова) Марья Нкикфоровна

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Березник, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1771

Жена: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ружникова Ефимия Никифоровна

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ружникова Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ружникова Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ружников Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ружников Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ружников Михайло Никифорович

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ружников Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ружникова (Бакова) Агрипина Григорьевна

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ружников Елисей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Погорелец, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.06.1824 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.