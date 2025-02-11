Иван Даниилович
мужской, родился 1840, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Данила Афансьев1801 г.р.
МатьЛешина Лукерья Макаровна1800 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Лешин Данила Афансьев
Мать: Лешина Лукерья Макаровна
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно