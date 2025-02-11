Иван Даниилович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Даниилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Данила Афансьев1801 г.р.
Мать
Лешина Лукерья Макаровна1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Лешин Данила Афансьев

Мать: Лешина Лукерья Макаровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

84

Смерть
Неизвестно

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