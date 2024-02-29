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Кунин Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Кунин Никита Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
1800 или 1802

Дочь: Луткова (Кунина) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.08.1813

Сын: Кунин Емельян Никитич

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Карповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Кунин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1830

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