Кунин Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Кунин Никита Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1800 или 1802
Дочь: Луткова (Кунина) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.08.1813
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Карповна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1830