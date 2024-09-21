Петрыкина ДАРЬЯ АРХИПОВА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Викулин АРХИП
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1873
Рождение ребёнка
04.12.1882
Сын: Петрыкин НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ
Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Петрыкина ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВА
Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ
Свидетельство выдано 30 июня 1903 года ДЛ 1306/903 восприемники: Лука Архипов Викулин и девица Ирина Архипова Викулина
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Петрыкина Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ
Рождение ребёнка
04.05.1888
Сын: Петрыкин НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ