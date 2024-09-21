Петрыкина ДАРЬЯ АРХИПОВА 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина ДАРЬЯ АРХИПОВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Викулин АРХИП

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1873

Муж: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ

Рождение ребёнка
04.12.1882

Сын: Петрыкин НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ

Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ

Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Петрыкина ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВА

Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ

Свидетельство выдано 30 июня 1903 года ДЛ 1306/903 восприемники: Лука Архипов Викулин и девица Ирина Архипова Викулина
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Петрыкина Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1888

Сын: Петрыкин НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин НИКИФОР СТЕФАНОВ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

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