Салихова Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полевой Виктор Александрович

Мать: Полевая Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Рустам Магомедович

Отец ребёнка: Салихов Магомед Махмудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Али Магомедович

Отец ребёнка: Салихов Магомед Махмудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Махмуд Магомедович

Отец ребёнка: Салихов Магомед Махмудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Магомед Махмудович

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