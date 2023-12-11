Салихова Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салихов Рустам Магомедович
Отец ребёнка: Салихов Магомед Махмудович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салихов Магомед Махмудович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салихов Махмуд Магомедович
Отец ребёнка: Салихов Магомед Махмудович
Бракосочетание
Неизвестно