Футликова Кривошеина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Футликова Кривошеина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1916

Дата смерти

25.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1916

Отец: Кривошеин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1933

Дочь: Герасименко Булатова Октябрина Ильинична

Отец ребёнка: Булатов Илья Нефедович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Щербакова Булатова Варвара Ильнична

Отец ребёнка: Булатов Илья Нефедович

Рождение ребёнка
13.12.1939

Сын: Булатов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Булатов Илья Нефедович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Прозоровский Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.01.1990

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