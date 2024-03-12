Футликова Кривошеина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1916
Дата смерти25.01.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1916
Отец: Кривошеин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1933
Дочь: Герасименко Булатова Октябрина Ильинична
Отец ребёнка: Булатов Илья Нефедович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Щербакова Булатова Варвара Ильнична
Отец ребёнка: Булатов Илья Нефедович
Рождение ребёнка
13.12.1939
Отец ребёнка: Булатов Илья Нефедович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Прозоровский Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.01.1990