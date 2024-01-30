Артешин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1990
Отец: Артешин Сергей Викторович
Мать: Артешина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артешина Юля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артешина Юля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артешина Юля