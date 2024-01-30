Артешин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артешин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1990

Отец: Артешин Сергей Викторович

Мать: Артешина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артешина Юля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артешина Юля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артешина Юля

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