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Мелюк Домникия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1870 ст.

Муж: Мелюк Фёдор Иванович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.

Сын: Мелюк Онуфрий Фёдорович

Отец ребёнка: Мелюк Фёдор Иванович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1886 ст.

Сын: Мелюк Кондратий Фёдорович

Отец ребёнка: Мелюк Фёдор Иванович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1890 ст.

Дочь: Мелюк Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Мелюк Фёдор Иванович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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