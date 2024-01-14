Мелюк Домникия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1870 ст.
Муж: Мелюк Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Мелюк Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1886 ст.
Сын: Мелюк Кондратий Фёдорович
Отец ребёнка: Мелюк Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1890 ст.
Дочь: Мелюк Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Мелюк Фёдор Иванович
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край