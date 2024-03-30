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Булгакова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Булгакова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич

Калуга
Рождение ребёнка
08.10.1928

Дочь: Аверьянова Булгакова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич

г. Калуга
Рождение ребёнка
28.04.1932

Сын: Булгаков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич

г. Калуга
Рождение ребёнка
28.07.1938

Дочь: Булгакова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич

г. Калуга
Смерть
Неизвестно
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