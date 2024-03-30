Булгакова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Булгакова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич
Калуга
Рождение ребёнка
08.10.1928
Дочь: Аверьянова Булгакова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич
г. Калуга
Рождение ребёнка
28.04.1932
Сын: Булгаков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич
г. Калуга
Рождение ребёнка
28.07.1938
Дочь: Булгакова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Булгаков Алексей Васильевич
г. Калуга
Смерть
Неизвестно