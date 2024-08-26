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Плюснина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
61.682500, 42.553611
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюснин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Плюснин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Плюснина) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Плюснин Иван Иванович

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Плюснин Феофан Иванович

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Плюснин Николай Иванович

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Плюснина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович

Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Рудинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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