Плюснина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
61.682500, 42.553611
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дубинина (Плюснина) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Плюснина) Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Плюснина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Плюснин Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно