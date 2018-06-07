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Филаткин Максим Сергеевич
Филаткин Максим Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Филаткин Сергей Александрович
1981 г.р.
Мать
Филаткина (Буйнова) Елена Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2018
Отец:
Филаткин Сергей Александрович
Мать:
Филаткина Елена Александровна
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