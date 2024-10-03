Хрущёв Меркурий Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрущёв Евстрат Романович
Мать: не указана
Запись о рождении дочери Елены в метрической книге Крестовоздвиженской церкви г. Уральска (гос. архив Западно-Казахстанской области, фонд 237, опись 2, дело 73, связка 22, стр. 95 (186-187))
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1910
Дочь: Захарова (Хрущёва) Елена Меркурьевна
Мать ребёнка: Хрущёва Матрона Михайловна
город Уральск
Запись в метрической книге Крестодвиженской церкви г. Уральска (гос. архив Западно-Казахстанской области, фонд 237, опись 2, дело 73, связка 22, стр. 95 (186-187))
Смерть
Неизвестно