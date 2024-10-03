Хрущёв Меркурий Евстратович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрущёв Меркурий Евстратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрущёв Евстрат Романович

Мать: не указана

Запись о рождении дочери Елены в метрической книге Крестовоздвиженской церкви г. Уральска (гос. архив Западно-Казахстанской области, фонд 237, опись 2, дело 73, связка 22, стр. 95 (186-187))
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущёва Матрона Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущёва Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
02.07.1910

Дочь: Захарова (Хрущёва) Елена Меркурьевна

Мать ребёнка: Хрущёва Матрона Михайловна

город Уральск
Запись в метрической книге Крестодвиженской церкви г. Уральска (гос. архив Западно-Казахстанской области, фонд 237, опись 2, дело 73, связка 22, стр. 95 (186-187))
Смерть
Неизвестно

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